Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине продлен на один год. Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре миссии со ссылкой на соответствующее решение Постоянного совета ОБСЕ.

"Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах, - говорится в сообщении организации.

Мониторинговая миссия ОБСЕ ведет свою работу в Украине 5 лет и была уполномочена устанавливать и сообщать о фактах и предполагаемых нарушениях основных принципов и обязательств ОБСЕ на всей территории Украины, напомнил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Наблюдатели - это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - высказался Лайчак.

Срок действия мандата СММ ОБСЕ истекал 31 марта. Миссия работает в Украине с марта 2014 года. СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Ранее собщалось, что новым председателем миссии ОБСЕ в Украине станет турецкий дипломат Халит Чевик. Он был постоянным представителем Турции в ООН с 2012-го по 2016 год.