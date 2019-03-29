Вдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборах

"Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины".

В Киев прибыла делегация США, которая будет наблюдать за выборами президента в столице и других городах Украины. В составе делегации вдова сенатора от штата Аризона в Конгрессе США Джона Маккейна - Синди Маккейн.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны. Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Маккейн отметила, что ее супруг "очень любил Украину и ее народ и занимался судьбой вашего государства".

"Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело", - отметила Маккейн.

Напомним, американский сенатор Джон МакКейн скончался на 82-м году жизни 26 августа. Его похоронили 2 сентября в Аннаполисе, штат Мэриленд, на кладбище академии ВМС США.

На церемонии прощания присутствовали президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Петр Порошенко после церемонии прощания с МакКейном, на которой также присутствовали бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, выразил уважение и благодарность сенатору от имени украинского народа. Как известно, сенатор был активным сторонником жестких санкций против путинского режима.

В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь сенатора Маккейна.