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В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен

К офису выдачи наличных выстроилась очередь.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители зафиксировали подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты в Черкассах. В помещении, где происходил подкуп, полиция обнаружила компьютерную технику и коробки с деньгами, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиция получила сообщение, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты. Прибыв на место, наряд патрульной полиции выявил большое количество граждан, стоявших в очереди к зданию.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голоса 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

По приезду на место события следственно-оперативной группы и предметного обзора сотрудники полиции выявили крупные суммы денежных средств - 1,6 млн гривен и почти 12 тыс. долларов, большей частью номиналом по 500 грн, а также документацию с персональными данными граждан, в частности, списки граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс грн.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, а также опрашивает граждан, которые находились в офисном помещении и возле него.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

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