ГБР направило в суд более 600 обвинительных актов, - Труба

Государственное бюро расследований направило в суд уже свыше 600 обвинительных актов, изкоторых лишь часть касается коррупционных действий. Об этом рассказал глава ГБР Роман Труба в интервью изданию "Цензор.нет".

"Уже направлено в суд 624 обвинительных акта, 14 обвинительных приговоров вступили в законную силу. Планируем, что уже в этом году мы будем направлять в суд уголовные производства, в которых сможем говорить, что боремся с определенной системой коррупционных действий", - сообщил Труба.

Глава ГБР подчеркнул, что бюро "в чистом виде не является антикоррупционным органом".

"Антикоррупционным органом, осуществляющим досудебное расследование, является НАБУ. Но мы также проводим расследование коррупционных преступлений. Более того, я уверен, что количество коррупционных производств, которые мы направим в суд, будет гораздо больше, чем у НАБУ", - сказал Труба.

Глава ГБР отметил, что основная масса правоохранителей - это субъекты расследования производств под руководством ГБР, тогда как НАБУ расследует дела топ-чиновников.

По данным Трубы, в ГБР сейчас 6000 уголовных производств по правонарушениям, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, или по военным преступлениям - они составлют до 90% производств бюро.