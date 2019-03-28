В уголовных делах ГБР фигурируют "более 30" народных депутатов

Более 30 народных депутатов фигурируют в уголовных делах, которые расследуют следователи Государственного бюро расследований. Об этом сегодня сообщил директор ведомства Роман Труба, пишет "Укринформ".

"У нас есть уголовные дела, по которым мы будем вызывать народных депутатов. Участниками являются более 30 народных депутатов, которых мы будем допрашивать и принимать решение о предоставлении их действиям юридического анализа", - сказал Труба.

Глава ГБР отметил, что больше всего народных депутатов фигурирует в деле о нецелевом использовании бюджетных средств.

"У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в таком уголовном производстве является большое количество депутатов, которые будут вызваны и к которым у нас есть вопросы", - отметил глава ведомства.

По словам чиновника, некоторые из нардепов уже допрошены. "Вызовы продолжают направляться и депутаты еженедельно приходят к нам и дают показания", - сказал Труба.

О каком именно уголовном производстве идет речь, Труба не уточнил. Он также сообщил, что следователи привлекли финансистов и экономистов, которые помогают им установить точную сумму ущерба.

Напомним, рамках расследования производства, открытого по материалам расследования журналистов Bihus.info, ГБР проверит также возможную причастность директора Национального бюро расследований Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе.