​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами

Социологи опубликовали последние опросы электоральных предпочтений украинцев перед выборами президента, которые пройдут 31 марта.
За последнюю неделю был опубликован целый ряд исследований, все они свидетельствуют о том, что за прохождение во второй тур, скорей всего, будут бороться три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.
|
(5-14 марта)
|
(14-22 марта)
|
Институт Яременко, Соцмониторинг
(18-26 марта)
|
(20-25 марта)
|
(22-27 марта)
|
(20-26 марта)
|
Зеленский
|
27,7
|
32,1
|
29,1
|
24,6
|
26,6
|
28,5
|
Тимошенко
|
16,6
|
12,5
|
16,0
|
8,7
|
17,2
|
13,3
|
Порошенко
|
16,4
|
17,1
|
15,3
|
14,8
|
17,2
|
18,8
|
Гриценко
|
9,7
|
6,9
|
9,1
|
6,4
|
9,8
|
8,6
|
Бойко
|
8,4
|
10,4
|
8,4
|
7,9
|
9,5
|
11,5
|
Ляшко
|
5,4
|
5,2
|
5,7
|
5,3
|
5,4
|
5,4
|
Вилкул
|
4,0
|
5,7
|
6,1
|
3,7
|
4,0
|
4,1
|
Смешко
|
3,7
|
4,4
|
2,9
|
3,3
|
3,5
|
4,5
|
Кошулинский
|
1,8
|
1,2
|
1,9
|
1,5
|
1,9
|
1,8
|
Шевченко А.
|
1,3
|
0,7
|
1,6
|
0,8
|
0,9
|<1
Напомним, что публикация социологических опросов прекращается за два дня до дня выборов.