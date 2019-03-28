​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами

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Социологи опубликовали последние опросы электоральных предпочтений украинцев перед выборами президента, которые пройдут 31 марта.

За последнюю неделю был опубликован целый ряд исследований, все они свидетельствуют о том, что за прохождение во второй тур, скорей всего, будут бороться три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Напомним, что публикация социологических опросов прекращается за два дня до дня выборов.