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Бурбак: оккупация Крыма прошла и через мою семью

Нардеп прокомментировал информацию об оставшемся в Крыму брате.

Бурбак: оккупация Крыма прошла и через мою семью
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

«Война, которую на нашу землю привели медведчуки, портновы и януковичи, принесла трагедию в дом многих семей. Смерти, увечья и разорванные судьбы. Почти каждый украинец уже что-то отдал этой войне за нашу независимость. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью», - написал в своем Facebook руководитель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак.

Он напомнил, что юрист Януковича Андрей Портнов, «скрывающийся от правосудия, сообщил давно известный факт - семья моего брата Алексея Бурбака живет в Крыму»: «Да, это наш семейная боль. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью».

По словам Бурбака, сразу после начала оккупации он лично уговаривал жену брата с детьми переехать к родителям, «предлагал хорошо подумать»: «Однако, она не изменила своих намерений. Мой брат Алексей остался вместе с семьей. Это очень непростая ситуация в семье моего родного брата. Это большая печаль для наших родителей и для меня лично».

«Мой брат официально пересекает государственную границу Украины, чтобы посещать наших родителей и не терять связей с друзьями и близкими», - сообщил Максим Бурбак.

Он отметил, что семья его брата самостоятельна в решениях относительно собственного быта и будущего: «Это было их собственное решение. И я его абсолютно не разделяю ».

«Я делал и буду делать все для победы Украины в войне за свою независимость. Так же я верю, что наши семьи воссоединятся, и над Донбассом и Крымом скоро снова поднят сине-желтый флаг, а портновы и медведчуки будут сидеть на скамье подсудимых за измену Украины », - написал Марс Бурбак.

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