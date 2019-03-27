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В Виннице произошла потасовка между "Нацдружинами" и полицией

Известно о троих задержанных националистах.

Полиция на охраняет митинг сторонников Порошенко от &quot;Нацдружин&quot;
Фото: vezha.vn.ua
Полиция на охраняет митинг сторонников Порошенко от "Нацдружин"

В Виннице после столкновения "Национальных дружин" с полицией задержаны три человека. Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Полиция на охраняет митинг сторонников Порошенко от &quot;Нацдружин&quot;
Фото: vezha.vn.ua
Полиция на охраняет митинг сторонников Порошенко от "Нацдружин"

Согласно сообщению, сегодня в городе планировали митинг сторонников Порошенко. Представители националистов назначили на то же время собственный марш и двинулись колонной в сторону митингующих.

По данным издания "Вежа", когда протестующие не смогли пройти по Хмельницкому шоссе, они двинулись к площади Стуса через парк и ввязались в потасовку с полицейскими. Во время схватки правоохранители применили слезоточивый газ.

Из-за столкновений на время было остановлено дорожное движение, сейчас вблизи парка уже восстановлено движение трамваев, автомобильное движение еще затруднено.

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