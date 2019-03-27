НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновников

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло все уголовные производства относительно незаконного обогащения чиновников и политиков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба бюро.

Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн. Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Ранее в НАБУ заявляли, что отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.