Россия направит в Украину боевиков под видом религиозных паломников, - Служба внешней разведки

Россия намерена отправить в Украину боевиков и сотрудников спецслужб под видом паломников в пасхальную неделю - 21-28 апреля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СВР.
"Россия будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации в Украине, в частности, при помощи осуществления во время празднования Вербной недели (21-28.04) провокаций, связанных с непризнанием Россией итогов президентских выборов в нашей стране", - сказано в заявлении.
По данным разведки, российская сторона будет организовывать паломничество православных россиян в киевские святыни. При этом под видом паломников планируется отправить в Украину как сотрудников спецслужб, так и подготовленных для проведения акций уличного неповиновения боевиков "православной направленности".
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СВР также назвала основные направления дестабилизации ситуация, по которым будут действовать российские спецслужбы:
- дестабилизация ситуации на подконтрольной Украины территории, а также на линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, нагнетание военно-политического противостояния с элементами экономического воздействия;
- информационно-пропагандистские кампании в украинском медиа-пространстве и вмешательство в кибер-пространстве;
- обеспечение электоральной поддержки отдельным кандидатам ("работаˮ с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях);
- дискредитация избирательного процесса в Украине и действующей украинской власти в международном медиа-пространстве.
Напомним, ранее сегодня Служба безопасности Украины сообщила о росте активности российских ботов в интернете, и доложила о выявлении и задержании администраторов пропагандистских сообществ в нескольких регионах Украины.