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Ford уходит из России

Американский автогигант закрывает три завода и отдает четвертый своему партнеру.

Ford уходит из России
Фото: EPA/UPG

Американский автопроизводитель Ford объявил о закрытии бизнеса в России.

В официальном заявлении компании говорится, что акционеры совместного предприятия Ford Sollers (в нем участвуют Ford и российский "Соллерс") достигли соглашения о реструктуризации СП, и что его деятельность в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта.

Производство легковых автомобилей в Набережных Челнах и возле Санкт-Петербурга, а также завода двигателей в Елабуге будет остановлено к концу июня 2019 года.

Завод по производству микроавтобусов Ford Transit в Елабуге пока будет продолжать работать. Но управлять этим бизнесом будет не автопроизводитель, а группа "Соллерс", которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers после реструктуризации.

Совместное предприятие Ford Sollers было создано в 2011 году, Ford был в нем управляющим партнером. На заводе в Санкт-Петербурге собирали Ford Focus и Ford Mondeo, а в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. В Елабуге помимо микроавтобусов собирали также Ford Kuga и Ford Explorer, они также будут сняты с производства.

Закрытие заводов приведет к "значительному сокращению штата сотрудников".

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