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Командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков

Агрессия России является "угрозой региону, Европе и США и стабильности международного порядка".

Командующий ВМС США в Европе и Африке призвал РФ освободить украинских моряков
Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго
Фото: nato.int

Попытка России взять контроль над Азовским морем является одним из самых ярких примеров агрессивности России. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал флота США Джеймс Фогго. Он призвал Россию немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских моряков, передает Голос Америки.

"В течение последних пяти лет Россия пыталась перекроить границы с помощью силы. Крупнейшими примерами этого являются незаконная аннексия Россией Крыма и ее попытка взять контроль над Азовским морем. Меня это беспокоит", - заявил адмирал ВМС США.

Американский военный отметил, что Россия пытается контролировать Азовское море не только с помощью препятствования доступа к нему Украины, но и ограничивая доступ грузовым судам из других частей мира.

Официальный Twitter ВМС США в Европе и Африке также отметил, что, по мнению Фогго, агрессия России касается не только Украины, а является "угрозой региону, Европе и США и стабильности международного порядка".

Ранее в марте Соединенные Штаты, страны ЕС и Канада ввели скоординированные санкции против лиц, связанных с нападением на три украинские суда рядом с Керченским проливом 25 ноября 2018.

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