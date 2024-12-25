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На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР

За даними видання Zaxid.net, затримали депутата Львівської облради Володимира Доманського та його спільника – заступника мера Яворова Віталія Денегу. 

На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
Фото: ДБР

На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались  видурити гроші у підприємця у Святвечір, повідомляє ДБР. 

Працівники ДБР затримали депутата Львівської обласної ради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними $25 000, а також 190 000 грн.

За даними видання Zaxid.net, затримали депутата Львівської облради Володимира Доманського та його спільника – заступника мера Яворова Віталія Денегу. 

На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз. 

Володимир Доманський та Віталій Денега отримали підозри у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Невдовзі їм в суді оберуть запобіжні заходи.

Видання Zaxid.net повідомляє, що Володимир Доманський обіймав посаду селищного голови Брюховичів від 2015 до 2019 року. До того він був депутатом Брюховицької селищної ради та головою комісії комунального господарства, містобудування та землекористування. На місцевих виборах 2020 року його обрали до Львівської обласної ради як самовисуванця. Згодом в облраді Доманський увійшов до «Європейської солідарності».

У 2017 році аудитори знайшли у діяльності Брюховицької селищної ради порушень на пів мільйона гривень. Йдеться про те, що селищна рада переплатила підрядникам 201,3 тис. грн та недоотримала 222,5 тис. грн доходів від продажу нерухомого майна.

Також видання Zaxid.net у 2020 році повідомляло про масштабну земельну аферу у Брюховичах, коли від власності громади селища незаконно вивели 1,5 га, які належали військовим. У межах справи у вересні 2020 року СБУ та військова прокуратура провели обшуки у Володимира Доманського та кількох місцевих депутатів. Під час обшуків знайшли 165 тис. доларів та докази продажу землі Міністерства оборони України. Проте підозр не отримали ні Доманський, ні депутати.

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