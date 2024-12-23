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ВАКС відправив під варту ексголову Господарського суду Львівщини Юркевича

Як альтернативу зловмисник може внести заставу у розмірі 12 млн грн.

ВАКС відправив під варту ексголову Господарського суду Львівщини Юркевича
судове засідання у справі ексголови Господарського суду Львівщини
Фото: Центр протидії корупції

23 грудня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього голови Господарського суду.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, і застосував до зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 20 лютого. Ексголову взяли під варту в залі суду.

Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Михайла Юркевича.

За даними слідства, Юркевич виконував роль посередника: він отримав гроші у заявника і передав іншим особам. Під обшуків у ексголови вилучили приховані гроші - 7,5 тисячв доларів. 

На засіданні прокурор просив взяти Юркевича під варту з альтернативою у вигляді застави в 30,2 млн грн. Захист натомість заявив, що ризиків немає: за кордон суддя нібито не збирається, бо його дружина повернулася з Польщі, «щоб підтримати чоловіка». Також адвокати засілалися на те, що у підозрюваного незадовільний стан здоров'я, є низка захворювань, а ще у нього на утриманні син і безробітна дружина. 

  • Цього місяця САП повідомляла, що чинного і колишнього голів Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні хабаря від представника приватної компанії.
  • Йшлося про 1 млн доларів США. НАБУ та САП задокументували передачу частини хабара – 75 тисяч доларів.
  • 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу – відправив під варту до 10 лютого з можливістю внести заставу (20 млн грн).
  • Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.
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