ВАКС відправив під варту ексголову Господарського суду Львівщини Юркевича

Як альтернативу зловмисник може внести заставу у розмірі 12 млн грн.

23 грудня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього голови Господарського суду.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, і застосував до зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 20 лютого. Ексголову взяли під варту в залі суду.

Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Михайла Юркевича.

За даними слідства, Юркевич виконував роль посередника: він отримав гроші у заявника і передав іншим особам. Під обшуків у ексголови вилучили приховані гроші - 7,5 тисячв доларів.

На засіданні прокурор просив взяти Юркевича під варту з альтернативою у вигляді застави в 30,2 млн грн. Захист натомість заявив, що ризиків немає: за кордон суддя нібито не збирається, бо його дружина повернулася з Польщі, «щоб підтримати чоловіка». Також адвокати засілалися на те, що у підозрюваного незадовільний стан здоров'я, є низка захворювань, а ще у нього на утриманні син і безробітна дружина.