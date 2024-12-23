ВАКС відправив під варту ексголову Господарського суду Львівщини Юркевича

23 грудня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього голови Господарського суду.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, і застосував до зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави.
Строк дії запобіжного заходу – до 20 лютого. Ексголову взяли під варту в залі суду.
Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Михайла Юркевича.
За даними слідства, Юркевич виконував роль посередника: він отримав гроші у заявника і передав іншим особам. Під обшуків у ексголови вилучили приховані гроші - 7,5 тисячв доларів.
На засіданні прокурор просив взяти Юркевича під варту з альтернативою у вигляді застави в 30,2 млн грн. Захист натомість заявив, що ризиків немає: за кордон суддя нібито не збирається, бо його дружина повернулася з Польщі, «щоб підтримати чоловіка». Також адвокати засілалися на те, що у підозрюваного незадовільний стан здоров'я, є низка захворювань, а ще у нього на утриманні син і безробітна дружина.
- Цього місяця САП повідомляла, що чинного і колишнього голів Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні хабаря від представника приватної компанії.
- Йшлося про 1 млн доларів США. НАБУ та САП задокументували передачу частини хабара – 75 тисяч доларів.
- 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу – відправив під варту до 10 лютого з можливістю внести заставу (20 млн грн).
- Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.