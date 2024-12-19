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У Дніпрі та Києві ліквідували масштабні канали збуту наркотиків, про підозру повідомили 16 особам

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків та різноманітне обладнання на майже 3 млн грн.

У Дніпрі та Києві ліквідували масштабні канали збуту наркотиків, про підозру повідомили 16 особам

У Дніпропетровській області та у столиці ліквідовано канали постачання і збуту наркотиків, у межах розслідування про підозру повідомили 16 особам, повідомили в Офісі генпрокурора.

У Дніпрі члени угруповання, до якого входили шестеро осіб, налагодили процес виготовлення та розповсюдження метадону, метамфетаміну, амфетаміну та Альфа-PVP. Їхня діяльність приносила щомісяця до 5 мільйонів гривень прибутку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики, прекурсори, обладнання для їх виготовлення, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та автомобілі.

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У столиці киянин організував групу осіб, до якої входило девʼять учасників. Вони збували наркотичні речовини покупцям “із рук у руки”, через спільних знайомих, а також шляхом здійснення “закладок”. Кожен з членів групи відповідав за окремий напрямок роботи групи. Зокрема були “посади” старших по складу, фасувальників, кур’єрів та реалізаторів.

Під час розслідування правоохоронці провели 8 оперативних закупок, а також 15 одночасних обшуків, зокрема у домівках фігурантів, їхніх автомобілях та за адресами схованок з наркотиками.

Унаслідок обшуків вилучено 5 кг солей PVP, близько 250 г амфетаміну, 150 г канабісу, обладнання для вживання наркотиків, пристрої для зважування, фасування, подрібнювачі, чорнові записи, телефони. За попередніми підрахунками вилучено “товару” на майже 3 млн грн.

Окрім того, в окремих учасників групи вилучено зброю та боєприпаси.

Наразі всім 16 особам, в залежності від скоєного, повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ст. 309, ст. 307 КК України).

Усіх підозрюваних затримали, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Досудові розслідування проводять регіональні підрозділи Національної поліції.

Тиждень тому стало відомо, що Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Черкащині злочинне угруповання, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України. Зловмисники "заробляли" на торгівлі амфетаміном, мефедроном та A-PVP. Для оптового виробництва "товару" вони організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн.

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