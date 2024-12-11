СБУ заявила про знешкодження наркосиндикату на Черкащині

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Черкащині злочинне угруповання, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, до організації наркобізнесу причетні жителі Черкащини, серед яких 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги.

Зловмисники вирішили «заробити» на торгівлі амфетаміном, мефедроном та A-PVP. Для оптового виробництва «товару» вони організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн.

Виробничий процес на підпільних цехах, де синтезували заборонені речовини, облаштували прямо у власних помешканнях.

Також учасники угруповання займалися збутом готової «продукції» через розгалужену мережу наркодилерів в Одесі та Чернівцях, а також у Київській та Черкаській областях.

Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

Фігуранти планували розширити нелегальний бізнес по всій території України.

Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників угруповання «на гарячому», коли вони готували нову партію психотропів до продажу.

Під час 22 обшуків у затриманих виявлено:

5 кг психотропної речовини A-PVP;

майже 160 літрів прекурсорів;

обладнання для виробництва та фасування психотропів;

мобільні телефони із доказами злочинних дій;

банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут «товару».

Наразі п’ятьом учасникам наркогрупи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших фігурантів.

У листопаді правоохоронці заявили, що перекрили міжрегіональний канал постачання психотропів. Організував "бізнес" 27-річний киянин, який володів знаннями процесу синтезу хімічних сполук.