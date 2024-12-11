Головне за ніч та ранок середи, 11 грудня: наслідки удару по лікарні в Запоріжжі, понад 200 боєзіткнень, обшуки на залізниці

208 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежі на Росії, зміна правил Євробачення.

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до семи. 27 людей поранені.

Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в ДСНС. На місці працюють усі екстрені служби міста, психологи надають допомогу громадянам.

За даними станом на 10:35, під завалами можуть перебувати люди.

"Наразі відомо про 29 постраждалих: 7 осіб загинули, 22 – поранені, з них – 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка", – повідомили в поліції.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Найбільша кількість – на Покровському напрямку. На Курахівському напрямку, який є другим за кількістю атак ворога, було 45 зіткнень.

В операційній зоні в Курській області Росії підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 757 340 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Групу посадових осіб Укрзалізниці вважають причетними до зловживань із міжнародними перевезеннями пасажирів. У зв'язку з цим поліція із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки УЗ сьогодні проводять обшуки, обшукуватимуть також поїзди. За даними слідства, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

У повідомленні Національної поліції зазначили, що слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Чи в усіх поїздах – не уточнили.

"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці уточнили, що йдеться про махінації групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

У російському Брянську внаслідок атаки безпілотників виникла сильна пожежа на нафтобазі. Судячи зі світлин, які з'явилися у мережі, вогонь видно з багатьох куточків міста.

Також є інформація про спроби влучання по аеродрому "Енгельс", де базується стратегічна авіація ворога. Саме звідти часто відбуваються вильоти бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести крилаті ракети Х-101.

Нафтобаза у Брянську палає далеко не вперше – загадковим чином пожежі там ставалися ще навіть на початку великої війни, до налагодження роботи українських безпілотників.

Європейська мовна спілка на своєму сайті повідомила про внесені зміни до правил проведення пісенного конкурсу "Євробачення", які буде застосовано у 2025 у Базелі.

Вперше за час існування головної музичної події Старого Світу всі акредитовані учасники будуть зобов'язані дотримуватися кодексу поведінки, який передбачає створення атмосфери поваги та підтримки для артистів. За дотриманням цих принципів стежитиме призначений "продюсер з добробуту".

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!