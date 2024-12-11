Російські Брянськ та Енгельс атакували безпілотники

У російському Брянську внаслідок атаки безпілотників виникла сильна пожежа на нафтобазі. Судячи зі світлин, які з'явилися у мережі, вогонь видно з багатьох куточків міста.

Також є інформація про спроби влучання по аеродрому "Енгельс", де базується стратегічна авіація ворога. Саме звідти часто відбуваються вильоти бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести крилаті ракети Х-101.