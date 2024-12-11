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Російські Брянськ та Енгельс атакували безпілотники

На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Російські Брянськ та Енгельс атакували безпілотники
Фото: Telegram

У російському Брянську внаслідок атаки безпілотників виникла сильна пожежа на нафтобазі. Судячи зі світлин, які з'явилися у мережі, вогонь видно з багатьох куточків міста.

Також є інформація про спроби влучання по аеродрому "Енгельс", де базується стратегічна авіація ворога. Саме звідти часто відбуваються вильоти бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести крилаті ракети Х-101.

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