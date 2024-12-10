Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського

З 15 грудня починається курсування нічного поїзда №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Поїзд щоденно вирушатиме з Києва о 23:21, о 08:20 прибуватиме до історичного Кам’янця-Подільського.
У зворотному напрямку, з Кам’янця-Подільського, поїзд відправляється о 20:13, до столиці повертається о 05:27.
В Укрзаліниці додали, що також доступні квитки на групу безпересадкових вагонів Ужгород – Кам’янець-Подільський. Вони продовжать з'єднувати Закарпаття та Львів з Південними регіонами Хмельниччини.
У перевізника запевнили, що розклад продуманий, щоб пасажири могли легко пересісти у Києві на швидкісні поїзди "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.
- В поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ вдвічі збільшені ліміти інтернету.
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Укрзалізниця відкрила продаж квитків у черговий дитячий вагон, який курсуватиме у складі поїзда №41/42 Дніпро – Трускавець.