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Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського

Розклад продуманий, щоб пасажири могли пересісти у Києві на низку швидкісних поїздів "Інтерсіті+". 

Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Фото: Укрзалізниця

З 15 грудня починається курсування нічного поїзда №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд щоденно вирушатиме з Києва о 23:21, о 08:20 прибуватиме до історичного Кам’янця-Подільського. 

У зворотному напрямку, з Кам’янця-Подільського, поїзд відправляється о 20:13, до столиці повертається о 05:27.

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В Укрзаліниці додали, що також доступні квитки на групу безпересадкових вагонів Ужгород – Кам’янець-Подільський. Вони продовжать з'єднувати Закарпаття та Львів з Південними регіонами Хмельниччини.

У перевізника запевнили, що розклад продуманий, щоб пасажири могли легко пересісти у Києві на швидкісні поїзди "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.

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