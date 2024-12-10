Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського

Розклад продуманий, щоб пасажири могли пересісти у Києві на низку швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

З 15 грудня починається курсування нічного поїзда №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд щоденно вирушатиме з Києва о 23:21, о 08:20 прибуватиме до історичного Кам’янця-Подільського.

У зворотному напрямку, з Кам’янця-Подільського, поїзд відправляється о 20:13, до столиці повертається о 05:27.

В Укрзаліниці додали, що також доступні квитки на групу безпересадкових вагонів Ужгород – Кам’янець-Подільський. Вони продовжать з'єднувати Закарпаття та Львів з Південними регіонами Хмельниччини.

У перевізника запевнили, що розклад продуманий, щоб пасажири могли легко пересісти у Києві на швидкісні поїзди "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.