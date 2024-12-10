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Лубінець: в 2024 році офіційно підтверджені розстріли росіянами 109 українських військовополонених

За попередні роки були зафіксовані розстріли 177 українських військовополонених.

Лубінець: в 2024 році офіційно підтверджені розстріли росіянами 109 українських військовополонених
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Тільки в 2024 році вдалося офіційно підтвердити розстріли росіянами більше ста українських військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

“Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених”, - сказав Лубінець.

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Він додав, що за попередні роки було зафіксовано 177 розстрілів українських військовополонених.

“На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати - ми це робимо”, - розповів Лубінець, і наголосив, що немає дієвої реакції на ці дії росіян з боку міжнародного середовища.

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