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Міноборони повернуло державі незаконно відчужений комплекс з вертолітним майданчиком і полюванням

Його захопили в 2017 році. 

Міноборони повернуло державі незаконно відчужений комплекс з вертолітним майданчиком і полюванням
Міноборони повернуло державі комплекс
Фото: міноборони

Міністерство оборони повернуло державі незаконно відчужений у 2017 році майновий комплекс площею 1700 м квадратних на березі озера в Київській області. 

Приватні особи перетворили цю ділянку на центр відпочинку з вертолітним майданчиком і полюванням. Ці приватні особи мали "адміністративний вплив, фінансові ресурси та депутатські повноваження", йдеться у повідомленні МО. 

Там додали, що подібні випадки захоплення майна не є поодинокими: після розпаду СРСР в Україні залишилося чимало мисливський і риболовецьких господарств, власником яких визначили міністерство оборони. Ці землі привертали увагу тих, хто хотів їх незаконно приватизувати. 

"На сьогодні здійснено державну реєстрацію майнових прав на повернуті об’єкти, що забезпечить їх подальший правовий захист і використання виключно в інтересах оборони", – додали в МО. 

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