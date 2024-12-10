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Шмигаль анонсував нові послуги для військових і ветеранів у Дії

Зокрема, можна буде оформити житлово-комунальні пільги. 

Шмигаль анонсував нові послуги для військових і ветеранів у Дії
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із новими послугами для військових, ветеранів та їхніх родин.

Через портал Дія вони зможуть оформити пільги та документи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – прокоментував голова уряду. 

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