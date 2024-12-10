Шмигаль анонсував нові послуги для військових і ветеранів у Дії

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із новими послугами для військових, ветеранів та їхніх родин.
Через портал Дія вони зможуть оформити пільги та документи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – прокоментував голова уряду.