Шмигаль анонсував нові послуги для військових і ветеранів у Дії

"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – прокоментував голова уряду.

Через портал Дія вони зможуть оформити пільги та документи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль . Зокрема:

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт із новими послугами для військових, ветеранів та їхніх родин.

Зокрема, можна буде оформити житлово-комунальні пільги.

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