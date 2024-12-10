“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
ГоловнаЗдоров'я

Світовий банк надасть Україні $454 млн для сфери охорони здоров'я

Кошти надійдуть за програмою THRIVE, яка також охоплює освіту, транспорт, енергетику та інші постраждалі від війни галузі. 

Світовий банк надасть Україні $454 млн для сфери охорони здоров'я
Медична працівниця готується до операції
Фото: Unsplash

Україна отримає від Світового банку $454 млн для сфери охорони здоров'я. Це підтримає зусилля Кабміну щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Кошти нададуть у межах проєкту THRIVE, а здійснить фінансування уряд Японії, Світовий банк та грант від фонду URTF. URTF – це цільовий фонд Світового банку щодо підтримки і відбудови та реформування України. 

"THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії. Вдячний керівництву Світового банку, Уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку. Попри виклики продовжуємо наш послідовний рух задля зміцнення й розвитку України", – прокоментував Шмигаль. 

  • Більше на цю тему – в матеріалі "Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу". 
  • У листопаді Світовий банк за підтримки уряду Японії виділив для України 750 млн доларів. 
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies