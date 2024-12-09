“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року

З 1 січня всі лікувальні заклади Національної академії меднаук, МОЗу та Державного управління справами переходять на правила, за якими вже кілька років живуть інші медзаклади країни.

Попри ухвалені владою документи, ряд установ досі не готові переходити на нову систему, каже у коментарі LB.ua голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“У них було на це півтора року. Але вони принципово не хочуть. Ну як це так: раптом самоврядна організація з особливим статусом буде підзвітна державі і буде отримувати гроші за надану допомогу, а не за назву”, – каже Радуцький.

Він розповідає, що низка медзакладів хочуть переходити на нову систему, а спротив йде “по лінії Академії медичних наук, яка не хоче відпускати інститути”. Радуцький визнає, що деяким інститутам буде важко вистояти у новій системі, де медзаклади отримуватимуть кошти за кожен пролікований випадок, а не просто одну суму “на все”, але їм пропонували об'єднатись із іншими. У новій системі ці медзаклади мають укласти договори з Національною службою здоров’я.

“З 1 січня їм залишили гроші лише на комуналку. На науку фінансування держава залишила в тому самому об'ємі, яке було цього року. Це окрема стаття в бюджеті України, але що стосується їхніх медпідрозділів, вони фінансуватимуться тільки через НСЗУ, іншого не буде”, — каже Радуцький.

Голова комітету сподівається, що перехід пройде нормально, якщо “керівникам вистачить розуму все ж почати працювати”: “Хоча, як може все пройти гладко, коли ще рік тому директор одного з інститутів, який займається суперсучасною медициною XXI сторіччя, казав: "Ми не можемо перейти в НСЗУ, бо у нас комп'ютера нема. Ну і питання: як ви наукою займаєтесь без комп'ютера?” Або зайдіть в інший інститут, подивіться на туалет! Навіть в селах уже таких нема. А це інститут, який за все бере гроші”, — говорить Радуцький.

Він переконує, що після долучення закладів до єдиної медсистеми медикам буде складніше вимагати хабаря у пацієнтів: “Як вони тепер пояснять людині, яка має направлення від лікуючого лікаря чи від сімейника і знає, що НСЗУ за послуги сплачує, що їй треба ще за щось гроші заплатити? Так, зручно казати, що не вистачає грошей, тому сплатіть якусь “благодійність” чи ще щось”.

Детальніше про перехід науково-медичних установ до нової системи читайте у нашому матеріалі. Ми надіслали також запит на коментарі до Академії медичних наук.