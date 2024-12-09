“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року

Попри ухвалені владою документи, ряд установ досі не готові переходити на нову систему, каже у коментарі LB.ua голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
“У них було на це півтора року. Але вони принципово не хочуть. Ну як це так: раптом самоврядна організація з особливим статусом буде підзвітна державі і буде отримувати гроші за надану допомогу, а не за назву”, – каже Радуцький.
Він розповідає, що низка медзакладів хочуть переходити на нову систему, а спротив йде “по лінії Академії медичних наук, яка не хоче відпускати інститути”. Радуцький визнає, що деяким інститутам буде важко вистояти у новій системі, де медзаклади отримуватимуть кошти за кожен пролікований випадок, а не просто одну суму “на все”, але їм пропонували об'єднатись із іншими. У новій системі ці медзаклади мають укласти договори з Національною службою здоров’я.
“З 1 січня їм залишили гроші лише на комуналку. На науку фінансування держава залишила в тому самому об'ємі, яке було цього року. Це окрема стаття в бюджеті України, але що стосується їхніх медпідрозділів, вони фінансуватимуться тільки через НСЗУ, іншого не буде”, — каже Радуцький.
Голова комітету сподівається, що перехід пройде нормально, якщо “керівникам вистачить розуму все ж почати працювати”: “Хоча, як може все пройти гладко, коли ще рік тому директор одного з інститутів, який займається суперсучасною медициною XXI сторіччя, казав: "Ми не можемо перейти в НСЗУ, бо у нас комп'ютера нема. Ну і питання: як ви наукою займаєтесь без комп'ютера?” Або зайдіть в інший інститут, подивіться на туалет! Навіть в селах уже таких нема. А це інститут, який за все бере гроші”, — говорить Радуцький.
Він переконує, що після долучення закладів до єдиної медсистеми медикам буде складніше вимагати хабаря у пацієнтів: “Як вони тепер пояснять людині, яка має направлення від лікуючого лікаря чи від сімейника і знає, що НСЗУ за послуги сплачує, що їй треба ще за щось гроші заплатити? Так, зручно казати, що не вистачає грошей, тому сплатіть якусь “благодійність” чи ще щось”.
Детальніше про перехід науково-медичних установ до нової системи читайте у нашому матеріалі. Ми надіслали також запит на коментарі до Академії медичних наук.
- Нагадаємо, Віктор Ляшко пояснив, як по швидкій можна буде потрапити на лікування в імениті медзаклади.