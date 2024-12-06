Виявили інфікованих тварин: дослідники припускають, що пандемія COVID-19 таки почалася на ринку в Ухані

У світі продовжують з'ясовувати, з чого ж почалася пандемія COVID-19.

Дослідники повторно проаналізували дані, зібрані на ринку в Ухані протягом перших днів пандемії, і виявили, що тамтешні тварини були заражені вірусом.

Наразі вчені не змогли підтвердити, що саме спричинило інфекцію, повідомляє Nature.

«Висновок переконливий, що у тварин була інфекція», — каже Спірос Літрас, еволюційний вірусолог з Токійського університету.

Результати, які не пройшли рецензування, представили на конференції «Підготовка до наступної пандемії: еволюція, патогенез і вірусологія коронавірусів» в японському місті Аваджі.

Багато з перших виявлених випадків COVID-19 були пов’язані з гуртовим ринком морепродуктів Хуанань в Ухані. Останній аналіз показує, що інфіковані тварини були на ринку в той самий час, коли там з’явилися перші випадки COVID-19.

«Це ще один непрямий доказ, який свідчить про зв’язок походження пандемії із ринком Хуанань», — каже Крістіан Дростен, вірусолог з університетської лікарні Шаріте в Берліні.

Більшість дослідників погоджуються, що вірус, який спричинив ковід, походить від тварин.

Та є ті, хто продовжує стверджувати, що вірус міг поширитися — випадково або через навмисне вивільнення — з Інституту вірусології Уханя.

Таку тезу висловив звіт, випущений республіканською більшістю комітету Палати представників США на початку тижня. Мовляв, пандемія «найбільш ймовірно виникла в лабораторії в Ухані». Демократи назвали звіт «заполітизованим».

Невдовзі після того, як 1 січня 2020 року ринок Хуанань закрили, група дослідників із Китайського центру контролю та профілактики захворювань у Пекіні відвідала ринок і провела аналіз кіосків, стін, баків, стічних колодязів і продуктів тваринного походження, що зберігалися в морозильних камерах. Вони секвенували ДНК і РНК з цих мазків і внесли ці дані у базу даних.

Анджела Расмуссен, вірусологиня з Університету Саскачевану Канади, вивчила геномні дані знайдених на ринку тварин, сприйнятливих до SARS-CoV-2.

До них належали американська норка, горностай, цівета гімалайська, єнотовидний собака, червона лисиця і свинячий борсук.

Коли тварина заражається вірусом, її клітини створюють копії генів, що виробляють білки, необхідні для боротьби з інфекцією.

Расмуссен виявила таку саму закономірність у РНК-профілях людей, які були на ринку, і двох видів тварин, які там були: єнотовидних собак і борсуків.

Аналіз виявив докази того, що імунна система деяких тварин була активована, що підтверджує теорію про те, що вони були інфіковані. Однак, за словами вчених, «це не означає, що вірус виявили у зараженій тварині».