Міжнародні експерти вважають, що в Україні все ще забагато лікарень, і НСЗУ має контрактувати їх вибірково – звіт

Досі кількість лікарень, з якими Національна служба здоров’я уклала договори на обслуговування та лікування українців за держкошт, у рази більша, ніж потреби населення у такій меддопомозі.

Тому НСЗУ слід вибірково укладати договори з медзакладами, зокрема багаторічні, аби дивитися комплексно на медсистему країни: що де треба підсилити, що зайве.

Про це йдеться у свіжому звіті ВООЗ та Світового банку щодо реформи фінансування медицини, який має LB.ua.

Більшу кількість спеціалізованих послуг варто перевести в амбулаторні умови зі стаціонарних, оскільки в Україні часто тримають людей у стаціонарах задовго, часом і без потреби кладуть туди. Також звіт каже,, що система має рухатися так, аби і амбулаторні, і стаціонарні медпослуги надавали одні й ті самі лікарні.

Фахівці називають найбільшим недоліком нинішньої системи контрактування НСЗУ медзакладів те, що саме лікарі й лікарні вирішують, на які медпослуги вони хочуть податися, а на які ні. І при цьому НСЗУ не має права відхиляти заявки, окрім випадків недотримання умов договору.

І це має свою ціну. Бо провокує проблеми. Наприклад, медзаклади подаються на пакети послуг, яких не мали раніше, аби отримати більше грошей. Скажімо, на послуги реабілітації. Такий підхид може шкодити загалом якості меддопомоги.

Експерти радять робити систему планування обсягів медпослуг, які державі треба закупити в медзакладів для кожної області. Тобто коли сама область визначає, чого і скільки треба її мешканцям. Для цього сама НСЗУ також потребує додаткових спроможностей — слід посилити роль її міжрегіональних департаментів.

НСЗУ планує таке селективне контрактування (розмову зокрема про це LB.ua запланував із головою служби Наталією Гусак).

Експерти хвалять уряд за те, що запровадив фінансові стимули для росту кількості операцій в умовах стаціонару одного дня, щоб не залишати людей дарма в палатах. Але кажуть, що ці стимули ще не показали значного результату. Наразі операції одного дня складають 15% від усіх, на які поширюється такий фінансовий стимул. Чому? Фахівці посилаються на результати розмов з лікарями, які вважають операції одного дня менш прибутковими. Тому обирають тримати пацієнтів в лікарні довше.

Загалом, звіт переконує, що до 2040 року Україна могла б задовольнити більшість потреб у невідкладній лікарняній допомозі за допомогою 120–140 закладів загального профілю, кожен обслуговуватиме близько 300 000 населення, і 48–55 багатопрофільних спеціалізованих лікарень, кожна обслуговуватиме 750 000 людей. Станом на 2021 рік мережу скоротили до 479. Станом за кінець 2024 року система показує, що в програмі медичних гарантій є 521 комунальний медзаклад.