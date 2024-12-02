Нерегулярний сон підвищує ризик інсульту та серцевого нападу – дослідження

Недотримання встановленого часу для сну та пробудження підвищує ризик інсульту, серцевого нападу та серцевої недостатності на 26% навіть для тих, хто висипається повноцінно.

Недотримання встановленого часу для сну та пробудження підвищує ризик інсульту, серцевого нападу та серцевої недостатності на 26% навіть для тих, хто висипається повноцінно.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Epidemiology and Community Health.

Як повідомляє The Guardian, попередні дослідження зосереджувалися на зв’язку між тривалістю сну та наслідками для здоров’я, при цьому людям рекомендували спати від 7 до 9 годин на добу.

Ця порада досі актуальна. Однак дослідники все більше зосереджуються на моделях сну, і зокрема на впливі нерегулярного сну, який визначається коливанням часу, протягом якого людина засинає та прокидається.

Нове дослідження показало, що нерегулярний сон – лягати спати й прокидатися в різний час щодня – тісно пов’язаний із вищим ризиком серйозних серцево-судинних захворювань.

Експерти кажуть, що навіть 8-годинного сну недостатньо, щоб компенсувати шкідливий вплив постійної зміни часу сну та пробудження.

У дослідженні взяли участь понад 70 тисяч мешканців Великої Британії 40 - 79 років. Вони носили трекер активності протягом 7 днів, щоб фіксувати, коли вони сплять, а потім експерти обчислили індекс регулярності сну для кожної людини.

Фіксували щоденну мінливість часу сну, часу пробудження, тривалості сну та пробуджень протягом ночі.

Люди отримували оцінку в діапазоні від 0 (дуже нерегулярний) до 100 (абсолютно регулярний режим сну та неспання).

Учасників поділили на групи нерегулярного, помірно нерегулярного і нормального сну.

Потім за людьми спостерігали протягом восьми років.

Дослідження показало, що люди, які сплять нерегулярно, на 26% частіше страждають від інсульту, серцевої недостатності або інфаркту, ніж ті, хто спить регулярно. Люди, які сплять помірно нерегулярно, мали на 8% більше ризиків.

Дослідження також показало, що більша частка тих, хто спить регулярно (61%), дотримується рекомендованого періоду сну, ніж тих, хто спить нерегулярно (48%).

Утім, це не вплинуло на здоров’я серця людей, які сплять нерегулярно: вони мали однаково високий ризик інсульту та серцевого нападу, навіть якщо висипалися. Навпаки, для людей, які сплять помірно нерегулярно, ризики знижуються, якщо вони висипаються достатньо.

Провідний автор дослідження, Жан-Філіп Чапут з Університету Оттави, сказав: «Ми повинні прагнути прокидатися і лягати спати протягом 30 хвилин в один і той же час щовечора та щоранку, зокрема у вихідні. Різниця понад годину щоночі та щоранку означає нерегулярний сон. Це може мати негативний вплив на здоров'я».

Він додав: якщо людина порушує режим сну 1-2 рази на тиждень, то це її не вб’є. Але якщо постійно спати нерегулярно, 5-6 днів на тиждень, це проблема.

Чапут сказав, що прокидатися щодня в один і той же час важливіше, ніж лягати спати в один і той же час: «Прокидання в різний час щоранку справді псує ваш внутрішній годинник, і це може мати негативні наслідки для здоров’я».

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