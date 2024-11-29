У США вилучають з продажу частину сирого молока через спалах пташиного грипу

Вживання сирого молока є небезпечним, і це стало ще більш ризиковано через недавній спалах пташиного грипу в Сполучених Штатах.

Офіційні особи штату Каліфорнія виявили високопатогенний пташиний грип у непастеризованому молоці, яке продають у Фресно, окрузі на північ від Лос-Анджелеса, повідомляє Science alert.

«Багато роздрібних торговців у Лос-Анджелесі, можливо, продавали зняте з продажу сире молоко, яке могло бути заражене вірусом пташиного грипу H5», — попереджає департамент охорони здоров’я округу.

На прохання штату компанія, яка займається виробництвом сирого молока, The Raw Farm, добровільно відкликала свої продукти, які містять сире молоко.

Роздрібні торговці, які продавали інфіковану партію, повинні видалити ці продукти зі своїх полиць. Інспектори перевірятимуть, чи вони це зробили.

Наразі не відомо про жодну людину, яка захворіла на пташиний грип через споживання зараженого сирого молока. Проте департамент охорони здоров’я попереджає, що «через поширення пташиного грипу H5 серед молочних корів та птиці споживачі не повинні споживати уражене сире молоко».

США є першою країною в світі, де вчені підтвердили спалах пташиного грипу серед молочних корів, і, здається, вірус поширюється через молоко, яке може стати густим і знебарвленим, коли тварини сильно хворіють. Спалах вразив каліфорнійські молочні ферми наприкінці літа, і незабаром після цього деякі працівники молочної промисловості, які обробляли сире молоко, самі почали хворіти на пташиний грип.

Сьогодні в штаті понад 400 молочних ферм страждають від спалахів пташиного грипу.

З квітня було зареєстровано понад 50 випадків захворювання людей на пташиний грип. Представники галузі охорони здоров’я кажуть, що загроза для людей залишається низькою. Наразі вірус не може перейти від людини до людини, але заражає десятки різних ссавців і птахів навколо, зокрема домашніх тварин, від яких можемо заразитися і людина.

Оскільки працівники сектору охорони здоров’я намагаються контролювати поширення пташиного грипу серед молочних корів, пастеризація є ключовою. Процес відбувається шляхом нагрівання молока до достатньо високої температури, яка вбиває шкідливі мікроби. Пастеризація не позбавляє молока харчової цінності, а просто робить його безпечнішим для пиття.

У Каліфорнії дозволений роздрібний продаж сирого молока з попереджувальною етикеткою про те, що сире (непастеризоване) молоко та продукти з нього можуть містити хвороботворні мікроорганізми.

У зоні ризику — новонароджені і немовлята, люди похилого віку, вагітні, які приймають кортикостероїди, антибіотики або антациди, а також ті, хто має хронічні захворювання або слабкий імунітет.

Законно сире молоко можна продавати, лише якщо молочна ферма, з якої воно надходить, відповідає особливим вимогам щодо санітарії та ліцензування.

Але останні звіти LA Times показують, що багато молочних ферм у Каліфорнії вжили небагато запобіжних заходів проти пташиного грипу. Дослідження показують, що приблизно 4% дорослих у США п’ють непастеризоване молоко принаймні раз на рік, тому загальна загроза від однієї зіпсованої партії сирого молока є низькою. Але щоразу, коли людина споживає сире молоко, вона стає відкритою для небезпечних патогенів, таких як лістерія, сальмонела, кампілобактер і кишкова паличка, які можуть загрожувати здоров’ю людини та суспільства. Зараз до списку приєднується ще пташиний грип.

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