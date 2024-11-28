Більшість українців має зайву вагу – дослідження

Про це свідчать результати дослідження “Індекс здоров’я”. Це найкраще з наявних в країні досліджень по стану здоров’я українців, яке презентують фахівці, передає кореспондентка LB.ua.

Загалом, цей показник майже не змінився у порівнянні з попередніми роками – у 2020 році зайву вагу мали 55% опитаних.

Середній Індекс маси тіла за регіонами тримається на нижній межі надмірної ваги, за класифікацією ВООЗ.

Більше людей з ожирінням серед жінок 25% проти 16% серед чоловіків. Така закономірність була і раніше. Також чим старша людина, тим вищі шанси на ожиріння. Серед молоді 18–29 років зафіксовано понад 5% з ожирінням, тоді як у людей 60+ — 30%.

Показовим є зв’язок показників ожиріння і рівнів самооцінки стану свого здоров’я. Серед тих, хто оцінив своє здоров’я як дуже добре, повідомили про ожиріння 9,7%, тоді як серед людей, які оцінили свій стан як поганий таких було майже 30%.



