Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики

LB.ua зробив огляд світових ЗМІ про те, що це за препарат, у чому його проривна цінність і які побічні ефекти.

Нещодавно відзначилася Барбара Стрейзенд: під фото Меліси Маккарні в Instagram вона поцікавилася, чи приймала та Ozempic . За що отримала на горіхи від публіки, бо питати про таке неетично.

Виявилося, вони ще й допомагають добряче схуднути, бо зменшують апетит. Тож їх очікувано почали вживати й люди з ожирінням і надмірною вагою.

Такого шуму навколо конкретного медпрепарату не було давно. Світові медіа, зірки й урядовці обговорюють Ozempic – ліки, які винайшли для людей з діабетом.

Що таке Ozempic і як він з'явився

В основі буму — семаглутид. Його торгові марки — Ozempic і Wegovy і таблетована форма Rybelsus. Він вийшов на ринок у 2017 році. Виробник — Novo Nordisk, Данія. Належить до класу препаратів, які називають агоністами рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1.

Ozempic виписують за рецептом лікаря людям з діабетом 2-го типу. Це укол під шкіру. Його призначають, щоб знизити ризики інфарктів й інсультів для людей з хворобами серця, щоб допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Днями нове дослідження заявило, що семаглутид може на 20 % знизити ризик інфаркту, інсульту й смерті від серцево-судинних хвороб.

Бетсі Чедвел понад 20 років щодня носила зі собою дози інсуліну. Це важливо, щоб тримати під контролем діабет 2-го типу, пише New York Times. Наприкінці 2021 року вона почала приймати Ozempic.

Фото: vial.com прапарат Ozempic

За кілька місяців змогла припинити приймати інсулін короткочасної дії, що зазвичай робила перед кожною трапезою, і суттєво зменшити дозу інсуліну довготривалої дії, необхідного щодня. Це дало їй відчуття певної свободи. Каже, що Ozempic допоміг їй покращити контроль за рівнем глюкози.

Мільйони людей у світі покладаються на певні форми інсуліну, що рятують їх у лікуванні діабету. Ozempic і схожий препарат, Mounjaro, показали, що тижневі уколи можуть знижувати рівень цукру в крові частково шляхом імітації гормону, який стимулює вироблення інсуліну, — це новий привабливий варіант спробувати контролювати свій діабет 2-го типу, не покладаючись так сильно на інсулін.

Виробники також вивчають інші способи, як ці ліки могли б працювати разом з інсуліном: Novo Nordisk досліджує IcoSema, щотижневий прийом якого поєднує інсулін ікодек (надтривалої дії) і семаглутид.

Стандартних вказівок, як дозувати Ozempic разом з інсуліном, немає, тому лікарі сказали NYT, що в режимі реального часу вчаться вести пацієнтів, які приймають обидва препарати. «Це наче рухома ціль», — каже доктор Хейган.

Занадто швидко зменшите дозу інсуліну — і рівень цукру в крові може вийти з-під контролю: може впасти до небезпечно низького рівня, відомого як гіпоглікемія. Прийом таких препаратів, як Ozempic, разом з інсуліном підвищують її ризик, додає докторка Дженіс Джин Хван, керівниця відділу ендокринології та метаболізму Школи медицини Університету Північної Кароліни.

Коли вона розповідає пацієнтам про цей ризик, пояснює ранні ознаки гіпоглікемії: серцебиття, тремтіння, пітливість, запаморочення та сильний голод. Люди, які переживають важку гіпоглікемію, можуть мати судоми, непритомніти, їм важко ходити, мислити або чітко бачити.

Після ретельного моніторингу ендокринолог Падмая Аккіредді сказала, що більшість її пацієнтів змогли знизити дози інсуліну, відколи почали приймати Ozempic, а деякі повністю відмовилися від нього. Та не кожен здатен попрощатися з препаратом — декому інсулін знадобиться довічно.

Фото: nbcnews.com Укол Ozempic

Ozempic для схуднення?

Клінічне дослідження 2021 року показало: 86.2 % з понад 800 учасників досягли «клінічно значущого» схуднення після дози 2.4 мг семаглутиду щотижня упродовж 68 тижнів. 13.8 % учасників не досягли цього результату.

Тому лікарі можуть призначати Ozempic off-label — не за прямим призначенням — для схуднення й контролю ваги. Американська FDA поки що не схвалила препарату для цієї мети. Натомість дозволила для довготермінового контролю ваги Wegovy — у ньому ті самі діюча речовина й виробник, що й в Ozempic.

Вона уповільнює процес спорожніння шлунка після їжі, відповідно — травлення і допомагає довше почуватися ситим. Ozempic також мімікрує під гормон GLP-1, який тіло виробляє природно, підвищуючи ситість чи задоволення після трапези.

«З підліткового віку я мріяв скинути багато кіло. Тож коли з 92 кілограмів схуд до 73 за рік, відчував, ніби махлюю», — описує досвід прийому Ozempic у колонці для NYT Йоганн Едуард Гарі, британсько-швейцарський письменник і журналіст, який нещодавно випустив книгу про це.

Одне дослідження показало: коли дорослі з індексом маси тіла 30 або більше робили ін’єкцію 2,4 мл семаглутиду раз на тиждень, одночасно змінюючи спосіб життя, то втрачали з часом у середньому 15 % своєї ваги. Є клінічні припущення, що наступне покоління препаратів дотягне в середньому до 24 %.

Фото: Montinique Monroe/Bloomberg Колишня менеджерка стоматологічного кабінету Дженніфер Візерспун дає поради своїм підписникам у TikTok щодо побічних ефектів після уколів для схуднення.

Гарі пише, що близько 70 % людей у США мають надмірну вагу або ожиріння, 47 % із них, за опитуванням, готові заплатити за нові ліки для схуднення. Тож не дивно, що бум на препарат такий, що його виписують пацієнтам і ті фахівці, які не вміють лікувати ожиріння, пише Bloomberg: «Кількість лікарів, сертифікованих для лікування ожиріння, подвоїлася з 2018 року. Але число рецептів на Ozempic за цей самий період виросло на 5000 % — до близько 20 млн минулого року».

«Проблема в тому, що семаглутид тепер став «вуличним наркотиком» і люди приймають його без медичного контролю, зловживають ним», — каже The Telegraph доктор Ральф Абрахам, консультант з діабету, ліпідних розладів й ендокринології в London Medical.

Які побічні ефекти препарату

За швидке скидання кілограмів доводиться платити. В англомовній пресі вже є такі поняття, як «оземпік-лице», «оземпік-груди», «оземпік-сідниці.

Після схуднення обличчя може стати виснаженим і зморшкуватим, бо втратило жир і об’єм, а сідниці чи груди через це обвисають.

«Це не унікальна річ для Ozempic, це наслідок значної втрати ваги», — каже Лоуренс Ческін, професор медицини в Медичній школі Джона Гопкінса.

Через швидку втрату жиру шкірний покрив може спорожніти, через що, наприклад, груди матимуть вигляд спущених, а соски будуть спрямовані донизу, додає Healthline Рональд Ф. Россо, доктор меднаук і медичний директор Peninsula Plastic Surgery.

Доктор Абрахам каже, що наслідки втрати ваги для будь-якої частини тіла залежатимуть від віку: «Що молодша людина, то пружніша її шкіра й менша ймовірність появи складок».

Фото: фото створене ШІ Чоловік після втрати ваги

Не кожен матиме однакові побічні ефекти, і жоден з них не є неминучим. Зрештою, у більшості статей наголошують, що ці препарати слід приймати зі зміною способу життя: варто здорово харчуватися, не вживати алкоголю й слід зайнятися спортом.

Дослідження 2023 року каже, що для такого різкого схуднення важливий спорт, бо воно може спричинити втрату м’язової маси.

Є ще один неприємний для багатьох факт про ці препарати. Перестанете приймати ліки — вага повернеться.

Наприклад, дослідження 2022-го свідчить: у тих, хто припинив використовувати семаглутид, повернулися приблизно дві третини втраченої ваги протягом року. Це зазвичай називають Ozempic rebound.

Як і більшість ліків, Ozempic має побічні дії. Найпоширеніші.

Легкі:

закреп;

діарея;

нудота;

біль у животі;

блювання.

Можуть зникати впродовж кількох днів чи тижнів. Доктор Ральф Абрахам пояснює, що препарат діє на кишківник. Метеоризм — поширене явище, і пацієнти часто потребують ліків, аби полегшити закреп. А застій у шлунку, який є частиною дії ліків, може посилити відрижку.

Серйозніші побічні дії не поширені, але їх фіксують:

панкреатит;

діабетична ретинопатія, тобто пошкодження очей, спричинене діабетом;

гіпоглікемія — низький рівень цукру в крові;

захворювання жовчного міхура (яке може включати жовчні камені й запалення жовчного міхура);

алергічна реакція;

FDA з'ясувала, що Ozempic провокує пухлини й рак щитовидної залози у тварин, утім невідомо, чи так само впливає він на людей.

Є також побоювання, що шум навколо цих препаратів може нашкодити людям з розладами харчової поведінки. Соціальна працівниця й дієтологиня Ліза Гофман каже, що Ozempic лише посилює соціальний фокус на схудненні й ідеальній вазі, ніби каже людям, що вони мають мріяти про стрункість і йти до неї, незалежно від ціни й наслідків.

Фото: EPA/UPG Ozempic і Wegovy виробника Novo Nordisk Препаративиробника

При цьому дослідження Національного інституту здоров’я (National Institutes of Health) у 2024 розвіяло попередні занепокоєння, буцім Wegovy та Ozempic пов’язані із суїцидальними ідеями.

Масштаби популярності цих ліків вражають

Свіже опитування неприбуткової організації KFF показало, що кожен восьмий дорослий у США мав досвід вживання агоніста GLP-1 — Ozempic, Mounjaro або Zepbound. 12 % опитаних сказали, що вживали один з препаратів. 6 % — що досі вживають.

62 % опитаних заявили, що вживали препарат для лікування хронічного стану на кшталт діабету чи хвороби серця. 38 % приймали ці ліки лише для схуднення. Серед пацієнтів з діабетом такі препарати вживали 4 з 10.

На фоні цих масштабів з’явилися й інші питання на виклики. Зокрема, доступність ліків. Нове дослідження каже, що фармкомпанії встановлюють ціни на ці ліки від діабету майже в 400 разів вищі від рівня, необхідного, щоб отримати прибуток, пише The Guardian.

У дослідженні використовували дані про витрати на інгредієнти, паковання й логістику, щоб розрахувати потенційну ціну, за якою компанії могли б отримувати прибуток, а також сплачувати податки.

Дослідники дійшли висновку, що GLP-1 можна продавати з прибутком за 0,89 дол. США на місяць, але ціни коливаються від 38,21 до 353,74 дол.

«Нові препарати абсолютно змінюють правила гри для людей, які живуть з діабетом, але не потрапляють у руки сотень мільйонів пацієнтів у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, які їх потребують», — сказала Кріста Сепух, фармацевт-координатор кампанії MSF Access Campaign, співавторка дослідження. Вона додає, що виробники ніяк не можуть забезпечити світ кількістю ліків, необхідною, щоб задовольнити глобальний попит, тому вони повинні негайно дозволити випускати їх більшій кількості компаній у всьому світі.

Фото: EPA/UPG сенатор США Берні Сандерс

Ба більше, сенатор США Берні Сандерс навіть закликав Данію змусити Novo Nordisk знизити ціни на ці ліки, оскільки її прибутки стрімко зростають на тлі бурхливого апетиту до них. У колонці данської газети Politiken Сандерс закликав громадськість Данії тиснути на найбільший бізнес країни, щоб той знизив ціни на Ozempic і Wegovy у США й інших куточках світу, щоб «допомогти американському народу щось зробити з епідемією ожиріння й діабету».

Звіт Reuters каже, що лише 32 % людей досі приймають Ozempic чи Wegovy понад рік. Бо не всі можуть дозволити собі купувати їх довго. Місячні витрати на ці ліки можуть сягати 1000 дол. США. Страхова покриває це не завжди.

Novo Nordisk тим часом пообіцяла збільшити виробництво й розширити доступ до популярних препаратів для схуднення.

Bloomberg пише, що Novo Nordisk планує продати облігації вперше за понад два роки, щоб допомогти профінансувати велику програму збільшення випуску своїх блокбастерів.

Медіа називає Novo найдорожчою компанією Європи та феноменом попкультури саме через ці ліки. Попит на них підвищив прогноз виробника на 2024 рік. Тепер продажі компанії нібито можуть зрости на 27 %, а операційний прибуток — на 30 %.