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Які медики найбільше потерпають від атак Росії – пояснили в ВООЗ

За час повномасштабної війни ВООЗ підтвердила 1 773 атак Росії на систему охорони здоров'я в Україні. У 2024 році напади посилилися.

Які медики найбільше потерпають від атак Росії – пояснили в ВООЗ
Зруйнований корпус лікарні у Селидовому
Фото: Facebook-сторінка голови Донецької ОВА

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

«Ми особливо занепокоєні зростанням кількості подвійних ударів, які є ще більшою небезпекою для працівників екстрених служб та цивільних. За нашими даними, працівники екстрених служб та медтранспорту мають втричі більшу вірогідність постраждати від таких ударів порівняно з іншими медпрацівниками», – сказав він.

Внаслідок атак не медсистему уже загинули щонайменше 136 медпрацівників та пацієнтів. 

Особливо постраждала інфраструктура в близьких до лінії фронту районах: до 14% закладів зруйновано повністю, до 48% - частково пошкоджені.

40% від усіх атак на медсистему припадають на сімейну медицину, а це, каже представник ВООЗ, перешкоджає доступу українців до основних медпослуг.

15% ударів припали на центри екстреної меддопомоги.

Якщо дивитись на всю країну й територію під контролем України, то більшість медзакладів продовжує роботу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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