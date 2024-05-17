Які медики найбільше потерпають від атак Росії – пояснили в ВООЗ

За час повномасштабної війни ВООЗ підтвердила 1 773 атак Росії на систему охорони здоров'я в Україні. У 2024 році напади посилилися.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

«Ми особливо занепокоєні зростанням кількості подвійних ударів, які є ще більшою небезпекою для працівників екстрених служб та цивільних. За нашими даними, працівники екстрених служб та медтранспорту мають втричі більшу вірогідність постраждати від таких ударів порівняно з іншими медпрацівниками», – сказав він.

Внаслідок атак не медсистему уже загинули щонайменше 136 медпрацівників та пацієнтів.

Особливо постраждала інфраструктура в близьких до лінії фронту районах: до 14% закладів зруйновано повністю, до 48% - частково пошкоджені.

40% від усіх атак на медсистему припадають на сімейну медицину, а це, каже представник ВООЗ, перешкоджає доступу українців до основних медпослуг.

15% ударів припали на центри екстреної меддопомоги.

Якщо дивитись на всю країну й територію під контролем України, то більшість медзакладів продовжує роботу.