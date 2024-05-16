Чому вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca проти ковіду спричинювали рідкісні важкі побічні ефекти – пояснили науковці

Рідкісні, але смертоносні тромби, пов’язані з щепленнями проти Covid-19 від Johnson & Johnson і AstraZeneca , були спричинені аутоімунною реакцією, до якої схильні деякі люди.

Про це заявили науковці в листі до журналу New England Journal of Medicine, Вони кажуть, що їхнє відкриття має змінити розвиток майбутніх вакцин, пише Time.

Вакцини на основі аденовірусу на кшталт Johnson & Johnson та AstraZeneca містять компонент, який у людей з певною генетичною схильністю може викликати вироблення антитіл проти білка, який бере участь у згортанні крові.

Дослідники планують ідентифікувати “винуватця” цієї проблеми, і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.

Надзвичайно подібна шкідлива реакція антитіл виникає у чутливих пацієнтів після інфікування аденовірусами, які часто вражають дихальні шляхи та призводять до симптомів, схожих на застуду, показало дослідження.

Невідомо, скільки людей можуть бути сприйнятливими до таких ускладнень, сказав Том Гордон, керівник відділу імунології в Університеті Фліндерса в Австралії, чиє молекулярне дослідження призвело до відкриття.

За даними Єльської школи медицини, із понад 18 мільйонів людей, які отримали однодозову вакцину J&J, було зареєстровано 60 випадків порушення згортання крові, і дев’ять людей померли.

Невелика кількість смертей, пов’язаних із тромбами, пов’язаних із вакциною AstraZeneca, призвела до її відкликання або обмеження в Данії, Норвегії та інших країнах у 2021 році. Ускладнення виникало приблизно у 2-3 людей на 100 000 щеплених Astra у віці до 60 років в Австралії, де препарат недоступний з березня 2023 року. Єврокомісія відкликала маркетинговий дозвіл на імунізацію цією вакциною в березні 2024 року.

Обидва виробника заявили, що підтримують дослідження, які допомагають розробці безпечних і ефективних вакцин.