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AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу

AstraZeneca заявила, що ініціювала всесвітнє вилучення своєї вакцини проти COVID-19 через «надлишок доступних оновлених вакцин» з часів пандемії.

AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
Фото: dw.com

Компанія також заявила, що продовжить відкликати ліцензії на продаж вакцини Vaxzevria в Європі.

Про це повдоміляє Reuters.

Оскільки з часів пандемії розробили кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин, – заявили в компанії, додавши, що це призвело до зниження попиту на Vaxzevria, яка більше не виробляється та не постачається.

Вакцину Oxford-AstraZeneca вилучають у всьому світі через кілька місяців після того, як фармацевтичний гігант вперше в судових документах визнав, що вона може викликати рідкісний і небезпечний побічний ефект – тромбоз із синдромом тромбоцитопенії. Він викликає у людей утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів. Наразі в Верховному суді розглядають 51 позов.

Вакцину більше не можна використовувати в Європейському Союзі після того, як компанія добровільно відкликала свій «маркетинговий дозвіл». Заявка на відкликання вакцини була подана 5 березня і вже вступила в силу з 7 травня.

За даними НСЗУ,  в Україні хоча б однією дозою Астразенеки щеплені понад 868 000 людей. 

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