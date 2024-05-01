Антивакцинаторських рухів меншає, оскільки багато з них були афілійовані з росіянами – Лапій

За час повномасштабної війни в Україні покращала ситуація з вакцинацією , і при цьому антивакцинаторських рухів поменшало. Зокрема, через поменшання російського впливу.

Про це в етері Громадського радіо розповів Федір Лапій, лікар дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із з питань імунопрофілактики.

«Антивакцинаторських рухів дійсно стає менше. Це стало помітно, особливо після 24 лютого 2022 року, оскільки багато таких рухів були афілійовані з російськими спецслужбами, структурами, про що раніше неодноразово робила заяви СБУ. Для спеціалістів було зрозуміло, що вони намагаються здійснювати такий вплив», – сказв Лапій.

Наразі ж більший відсоток дітей отримують принаймні частину обов’язкових щеплень – проти гепатиту В, туберкульозу, кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи і так званої хіб-інфекції. В Україні існує десять пріоритетних щеплень від інфекційних хвороб, які покриваються коштами з державного бюджету.

«Існують щеплення, що не включені до календаря й не покриваються коштом держави. Але я не можу називати їх необов’язковими. Кожна дитина хворіє на ротавірусну інфекцію. Чи варто нехтувати захистом своєї дитини від цієї хвороби, коли є вакцина — запитання риторичне. Так само ми можемо говорити про пневмококову інфекцію, менінгококову інфекцію, яка забирає в Україні життя дітей та іноді дорослих, або про вірус папіломи людини і пов’язану з ним патологію, що є причиною раку шийки матки. Якщо ми можемо цьому запобігти, то, мабуть, варто над цим замислитись», — каже Лапій.

Сучасна статистика про поширення вакцинації серед українського населення містить певну похибку, адже багато людей перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном.

«Але якщо порівняти 2022 та 2023 роки, то рівень охоплення вакцинації у 2023 році у нас на 10-15% вищий порівняно з 2022-м. Якщо подивитися, як ми закінчили минулий рік за офіційними статистичними даними, то 85% дітей першого року життя отримали три дози вакцини проти кашлюка, дифтерії й правця. У той же час, це означає, що 15% дітей не отримали належного захисту і ризикують тяжким перебігом коклюшу. Краща ситуація з вакцинацією проти кору, епідемічного паротиту й краснухи, тут у нас понад 90%», — розповідає експерт.