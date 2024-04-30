Безоплатний огляд родимок з консультацією лікаря проведе «Добробут» у Києві

У травні можна пройти безоплатний огляд родимок та отримати консультації лікарів медичної мережі « Добробут ».

Низку безоплатних заходів на попередження та виявлення меланоми та раків шкіри проведуть з нагоди Всесвітнього дня меланоми, який традиційно відзначають у травні.

Перший захід «Скажіть меланомі «ні» – перевірте родимки» буде уже 2 травня. Він пройде у партнерстві з Фондом підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration family, бізнес-простором Peremoga та медичною лабораторією ДІЛА.

З 9:00 до 17:00 у Peremoga за адресою вул. Ярославів Вал, 15 лікарі-дерматологи «Добробуту» проведуть безоплатні медичні консультації з дерматоскопією для всіх охочих.

Огляди відбуватимуться за попередньою реєстрацією. Зареєструватися.

Від 8 до 14 травня в межах Тижня меланоми в «Добробуті» всі охочі зможуть отримати аналогічні послуги в будь-якому з медичних центрів «Добробут». Для попереднього запису на консультацію та огляд потрібно зателефонувати до контакт-центру за номерами (097) 495 2888, (050) 495 2888, (044) 495 2888.

9 та 12 травня всі співробітники «Добробуту» зможуть пройти дерматоскопію та отримати консультацію дерматолога.

«Підступність меланоми в тому, що вона може розвинутися з маленької родимки, яку важко помітити на тілі самостійно. Тому так важливо проходити профілактичні огляди та вчасно виявляти хворобу. Окрім проходження чекапів, необхідно дотримуватися правил «сонячної безпеки» – особливо тим, хто в групі ризику. Вважається, що до 90% меланом та інших раків шкіри можна запобігти за допомогою сонцезахисних засобів», — зазначила керівниця Центру онкодерматології «Добробуту» Марія Кукушкіна.

Меланома – один із найагресивніших типів злоякісних новоутворень. За даними ВООЗ, у 2022 році у світі зареєстрували близько 330 000 нових випадків цієї хвороби та майже 60 000 смертей від неї.

За останнє десятиліття ці показники зросли на 27%. В Україні, згідно з даними Національного канцер-реєстру, щороку діагностують близько 3 000 нових випадків меланоми, третину з яких виявляють під час масових оглядів.

Саме тому важливо регулярно проходити обстеження і дбати про здоровʼя.