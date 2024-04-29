Львівські студенти презентували накладки для очей, щоб зберегти зір пораненим воїнам

Свою модель – Wound Body – студенти презентували на Ярмарку молодіжного підприємництва Junior EXPO-2024 у Львові.
Про це повідомляє Львівська ОВА.
Створені учнями спеціальні накладки для ока призначені зберегти сітківку до приїзду медиків. Як пояснюють студенти, звичайний бинт, який накладають на поранене око, має здатність розшаровуватись і так шкодити сітківці ока. А їхні накладки мають допомогти запобігти цьому.
Накладки роблять на 3D-принтері, а саму технологію їм підказали тренери з тактичної медицини.
Усі виготовлені маски передають волонтерам, які співпрацюють із бригадами.
Нагадаємо, що студенти вишів і ПТУ проходитимуть практику на підприємствах Укроборонпрому.
А Україна розробляє єдину систему надання медичної допомоги на полі бою