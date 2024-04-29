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Львівські студенти презентували накладки для очей, щоб зберегти зір пораненим воїнам

Студенти Новояворівського вищого професійного училища виготовляють 3D-принтером спеціальні накладки на очі, які мають допомогти зберегти зір пораненим військовим. 

Львівські студенти презентували накладки для очей, щоб зберегти зір пораненим воїнам
Wound Body
Фото: ЛОДА

Свою модель – Wound Body – студенти презентували на Ярмарку молодіжного підприємництва Junior EXPO-2024 у Львові.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

Створені учнями спеціальні накладки для ока призначені зберегти сітківку до приїзду медиків. Як пояснюють студенти, звичайний бинт, який накладають на поранене око, має здатність розшаровуватись і так шкодити сітківці ока. А їхні накладки мають допомогти запобігти цьому.

Накладки роблять на 3D-принтері, а саму технологію їм підказали тренери з тактичної медицини.

Усі виготовлені маски передають волонтерам, які співпрацюють із бригадами.

Нагадаємо, що студенти вишів і ПТУ проходитимуть практику на підприємствах Укроборонпрому.

А Україна розробляє єдину систему надання медичної допомоги на полі бою

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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