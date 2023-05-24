Міністерство освіти і науки та державний концерн "Укроборонпром" уклали Меморандум про партнерство та співпрацю, яким передбачено, що студенти закладів вищої та професійно-технічної освіти проходитимуть виробничу та переддипломну практику на підприємствах ДК.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Фото: Державний концерн "Укроборонпром" Юрій Гусєв та Оксен Лісовий

Таким чином хочуть популяризувати професії оборонного сектору серед молоді та в довгостроковій перспективі забезпечити омолодження колективів підприємств й осучаснення виробництва.

"Йдеться також про спільну розробку відповідних освітніх програм за дуальною формою, цілеспрямовану підготовку спеціалістів згідно з потребами оборонних підприємств та з подальшим їх працевлаштуванням", - додали в "Укроборонпромі".

Концерн повідомив, що робота з омолодження української оборонки (середній вік на підприємствах Укроборонпрому — 50+ років) вже розпочали, а підписання меморандуму з Міносвіти має масштабувати такі проєкти. До прикладу, з початку повномасштабного вторгнення Росії практику та/чи стажування на підприємствах ДК пройшло близько 2000 студентів. В результаті кожен третій був працевлаштований на підприємствах Укроборонпрому.

Наразі ДК співпрацює з 75 навчальними закладами.

Нагадаємо, на початку травня з'явилася постанова Кабінету Міністрів "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" - державний концерн перетворять на акціонерне товариство.

Тим часом Укроборонпром і Rheinmetall уклали контракти зі створення підприємства, що вироблятиме і ремонтуватиме танки. Також німецька компанія розраховує найближчим часом підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.