Захищаючи Україну від російських окупантів на східному напрямку загинули Євгеній Яросевич, Андрій Церковний, Володимир Лаский. У середу, 24 травня, у Львові пройшла церемонія прощання з трьома Героями.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Чин похорону традиційно відбувся в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали героїв на Личаківському кладовищі.

Фото: Іван Станіславський Євгеній Яросевич

Євгеній Яросевич народився 27 березня 1986 року у Львові. Здобув вищу освіту на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у мережі магазинів «Сільпо».

Вів активний спосіб життя: займався спортивним туризмом, скелелазінням, велоспортом, захоплювався комп’ютерною технікою. З початком повномасштабного вторгнення, попри те, що був непридатний до проходження військової служби, добровольцем став на захист Батьківщини. Виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 356-го навчального артилерійського полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Загинув 8 квітня 2023 року. У Євгенія Яросевича залишилися мама, тітка, двоюрідні брати та сестри.

Фото: Іван Станіславський Андрій Церковний

Андрій Церковний народився 19 жовтня 1975 року у Львові. Здобував освіту у Львівському будівельному технікумі. Після завершення навчання проходив військову службу у місті Бердичів Житомирської області.

У мирний час працював у будівельній сфері. Захоплювався рибальством. Із початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Молодший сержант боронив територіальну цілісність та суверенітет держави на східному напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. Загинув 14 травня 2023 року. У Андрія Церковного залишилися батьки, дружина, донька, брат та хрещена донька.

Фото: Іван Станіславський Володимир Лаский

Володимир Лаский народився 15 січня 1987 року у Львові. Здобув професійно-технічну освіту у Львівському вищому професійному училищі інформаційно-комп'ютерних технологій.

У мирний час працював у ТзОВ «Друк Текстиль». Захоплювався малюванням та дизайном. Попри відсутність військового досвіду, із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від загарбників. Виконував бойові завдання на території Донеччини у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 20 травня 2023 року. У Володимира Лаского залишилися дружина, син та донька.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, нещодавно у Львові провели в останню путь військовослужбовців Володимира Нестора та Андрія Мальцева. Обидва воїни загинули на Бахмутському напрямку.

У квітні Львів попрощався з Олегом Корнаєм, Володимиром Галабудьом та Андрієм Довганем.