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​Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 20 суддів-зрадників з окупованого Криму

Вони сприяли росіянам у переслідуванні громадян України та придушенні спротивів окупації.

​Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 20 суддів-зрадників з окупованого Криму
Фото: Факты

Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальні акти за статтею про державну зраду щодо 20 суддів-зрадників з окупованого Росією Криму.

Про це повідомляється на сайті Прокуратури.

Звинувачення були висунуті проти суддів із наступних російських судів у Криму:

"Арбітражний суд Криму", "Двадцять перший арбітражний апеляційний суд", "Арбітражний суд міста Сімферополя", "Центральний районний суд міста Сімферополя", "Залізничний районний суд міста Сімферополя", "Балаклавський районний суд Севастополя", "Сімферопольський районний суд", "Сакський районний суд", "Красноперекопський районний судм", "Джанкойський районний суд", "Алуштинський міський суд", "Євпаторійський міський суд", "Керченський міський суд", "Феодосійський міський суд", "Ялтинський міський суд".

У прокуратурі зазначили, що обвинувачені сприяли переходу української судової системи, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за російським законодавством.

"Так звані «служителі Феміди» допомагали РФ у проведенні підривної діяльності проти нашої держави. Також, своїми незаконними рішеннями, вони сприяли у переслідуванні громадян України та придушенні спротивів окупації півострова", - йдеться в повідомленні.

Раніше, наприкінці квітня, Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальніакти щодо 19 кримських суддів, яких судитимуть за державну зраду. 

Нагадаємо, в ічні 2020 року суддю окупаційного кримського суду засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду.

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