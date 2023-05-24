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У Росії кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова засудили до 18 років колонії суворого режиму

Його судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та інших країнах світу.

У Росії кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова засудили до 18 років колонії суворого режиму
Ернес Сейтосманов
Фото: “Кримська солідарність”

Південний окружний військовий суд Росії засудив фігурната справи “кримських мусульман” Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє громадське об'єднання “Кримська солідарність”. 

“Суд засудив активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, перші чотири з них Ернес проведе у в'язниці – найважчі умови. Потім Сейтосманова відправлять до виправної колонії. Після визволення суд призначив йому півтора роки обмежень”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження полягають у необхідності відзначатись у Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) 2 рази на місяць, не залишати житло з 10 вечора до 6 ранку, не змінювати місце проживання та роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.

Захист має намір оскаржити вирок Південного окружного військового суду в апеляційній та касаційній інстанціях.

Зазначимо, Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та інших країнах світу.

5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 17 років у колонії суворого режиму його рідного брата Енвера Сейтосманова.

“Тероризм – це особливо тяжка стаття. В ісламі це є злочином, який категорично осуджується. Я як мусульманин категорично проти тероризму, а статтю, яку мені інкримінують, вважають наклепом. Щодо визначення слова “тероризм” — це залякування. Якщо розглянути всю справу щодо мене — не було жодного випадку, щоб я когось залякував, жодної шкоди суспільству, людям не приніс”, — заявив Ернес Сейтосманов у суді, виступаючи з останнім словом.

Продовжуючи промову, він розповів про обшук у своєму будинку і нагадав суду, що десятки інших мешканців Криму зазнавали, на його думку, переслідувань незаконно.

До арешту Ернес Сейтосманов відвідував судові процеси над кримськими татарами в Криму та в Ростові-на-Дону, допомагав сім'ям політв'язнів у вирішенні соціально-побутових питань, брав участь у громадських ініціативах.

Обшук у Ернеса Сейтосманова розпочався о 4 ранку 9 лютого 2022 року. Співробітники ФСБ тоді прийшли за декількома адресами: у Бахчисарайському районі — до будинку активіста «Кримської солідарності» Ансара Османова, у Сімферопольському районі — до Аметхана Абдулвапова, у Білогірському районі — до будинку Марлена Мустафаєва та до Балаклавського району Севастополя. 

Всім їм інкримінували статтю 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності терористичної організації»), а також за статтею 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»).

Нагадаємо, у лютому омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар. В тимчасово окупованому Криму не припиняються незаконні обшуки.

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