​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою

Речниця також пояснила, чому між між скоєнням аварії і підозрою пройшло так багато часу.

Маючи дозвіл на розголошення даних досудового розслідування, Київська прокуратура покроково відтворила картину дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 листопада 2022 року, за участю депутатки Київради Ярини Ар'євої.

Про це "Українській правді" розповіла речниця прокуратури Надія Максимець.

За даними слідства, підозрювана відволіклася та збила жінку-пішохода на нерегульованому переході. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Депутатка посилається на те, що інцидент стався в темну пору доби в часи блекауту. В прокуратурі опонують, що пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою із світловідбиваючим ефектом та попереджувальними знаками.

"Тобто водійка об’єктивно мала змогу виявити пішохода та дати їй можливість перейти дорогу, однак не зробила цього, заподіявши потерпілій численних тяжких травм", – наголошує Максимець.

Речниця також зазначила, що одразу після ДТП Ар'єву доставили до лікарні для оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Лікарка виявила в неї візуальні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння білкової оболонки очей, сухість в роті, підозрілість тощо. Це було зафіксовано у відповідному акті. Крім того, водійці запропонували здати відповідні аналізи для проведення лабораторного дослідження. Ємність із біологічними зразками була опломбована у її присутності.

"За результатами цього дослідження в організмі Ар’євої виявили сліди канабіноїдів, про що був складений відповідний акт та висновок", – розповіла Максимець.

"На початку грудня 2022 року Ар'єва сама прийшла до медустанови, щоб отримати висновок її огляду. Там їй повідомили, що під час ДТП вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння. При цьому водійка не заперечувала цей факт, і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй дала подруга. У подальшому підозрювана розписалася, що вона отримала висновок. Таким чином вчорашні твердження підозрюваної про те, «що експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила» – є абсолютною неправдою, – наголошує речниця прокуратури.

Максимець також пояснила, чому між між скоєнням ДТП і підозрою пройшло так багато часу.

"У водійки була своя версія того, що трапилося. Вона стверджувала, що збила жінку не на пішохідному переході, а поза ним. І що якась перешкода завадила її огляду частини дороги. Це важливі обставини, які потрібно було перевірити слідчим шляхом. Безпосередніх свідків, які б бачили момент наїзду, на жаль, немає. Після скоєння ДТП Ар‘єва від показів відмовилась, потерпіла ж перебувала в реанімації. Для перевірки версії водійки була призначена автотехнічна експертиза механізму наїзду на пішохода та проведено слідчий експеримент. Їхні висновки повністю спростували версію Ар'євої. Більше того, вчинити наїзд за тих обставин про які вона стверджувала неможливо. Удар би прийшовся на іншу сторону тіла потерпілої", – пояснила вона.

Станом на сьогодні в межах слідства проведено слідчий експеримент, допити потерпілої та свідків, судово-медичну експертизу, експертизу щодо справності транспортного засобу, а також автотехнічну експертизу щодо механізму наїзду на пішохода.

За висновками експертів, причиною ДТП пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її тяжкими наслідками.

Нагадаємо, 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Того ж дня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 8 години вечора до 6 ранку строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

Ярина Ар'єва – донька народного депутата від ЄС Володимира Ар’єва. Вона стала депутаткою Київради у 2020 в віці 19 років. З 2017 року вона була студенткою.