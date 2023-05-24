Весняне водопілля минуло і не завдало суттєвої шкоди Києву

Рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 233 см – на 6 см менше, ніж учора.

У Києві вже минуло весняне водопілля. Повінь не завдала суттєвої шкоди столиці, обійшлося без аварійних підтоплень.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Telegram.

“Цьогорічне водопілля для столиці вже минуло, повінь не завдала місту суттєвої шкоди, аварійних підтоплень зафіксовано не було”, – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, станом на 9:00 24 травня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 233 см (за Балтійською системою висот). Температура води – 18,6°C. Водопілля зменшилося на 6 см порівняно з вівторком, 23 травня. Затоплення заплави не спостерігається. Небезпеки гідрологічних явищ немає.

Нагадаємо, станом на середину травня спостерігався спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України.

Протягом квітня та на початку травня було сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 10 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Житомирська).