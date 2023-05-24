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Весняне водопілля минуло і не завдало суттєвої шкоди Києву

Рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 233 см – на 6 см менше, ніж учора.

Весняне водопілля минуло і не завдало суттєвої шкоди Києву

У Києві вже минуло весняне водопілля. Повінь не завдала суттєвої шкоди столиці, обійшлося без аварійних підтоплень.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Telegram.

“Цьогорічне водопілля для столиці вже минуло, повінь не завдала місту суттєвої шкоди, аварійних підтоплень зафіксовано не було”, – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, станом на 9:00 24 травня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 233 см (за Балтійською системою висот). Температура води – 18,6°C. Водопілля зменшилося на 6 см порівняно з вівторком, 23 травня. Затоплення заплави не спостерігається. Небезпеки гідрологічних явищ немає.

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Нагадаємо, станом на середину травня спостерігався спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України. 

Протягом квітня та на початку травня було сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 10 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Житомирська).

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