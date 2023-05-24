Є двоє поранених, вони госпіталізовані у середньому стані.

Минулої доби, 23 травня, російські окупанти били по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає.

“Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У Куп’янську звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан – середній”, – розповів Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли чотири пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля Кислівки та Котлярівки. ЗСУ продовжують успішно обороняти Харківщину.

Нагадаємо, протягом доби 22 травня ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців.