Російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Липці на Харківщині, внаслідок чого зазнав поранень місцевий житель, пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомила в Телеграмі поліція Харківської області.
“23 травня військові Росії обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримав 33-річний місцевий мешканець. З осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців.