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Росіяни обстріляли Вовчанськ, є поранений

В населеному пункті пошкоджені приватні будинки.

Росіяни обстріляли Вовчанськ, є поранений
Фото: Поліція Харківщини

Російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Липці на Харківщині, внаслідок чого зазнав поранень місцевий житель, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомила в Телеграмі поліція Харківської області.

“23 травня військові Росії обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримав 33-річний місцевий мешканець. З осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки”, - йдеться в повідомленні.

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

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Нагадаємо, що на Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців.

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