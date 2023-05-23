Російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Липці на Харківщині, внаслідок чого зазнав поранень місцевий житель, пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомила в Телеграмі поліція Харківської області.

“23 травня військові Росії обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримав 33-річний місцевий мешканець. З осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки”, - йдеться в повідомленні.

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, що на Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців.