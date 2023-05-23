Мешканець Дніпропетровщини отримав 5 років тюрми за “злив” ворогові інформації про українських військових

Поплічник ворога у суді повністю визнав свою вину.

Мешканець Дніпропетровщини отримав пʼять років тюрми за “злив” ворогові інформації про українських військових.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд ухвалив вирок мешканцю м. Новомосковськ за несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 114-2 КК України. Його засуджено до пʼяти років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2022 року чоловік, маючи проросійські погляди, передавав через соцмережу текстові повідомлення про місця розташування особового складу Збройних Сил України.

Він підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

Правоохоронці затримали чоловіка у лютому 2023 року.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину визнав повністю.

Нагадаємо, на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за держзраду. Зокрема, зрадник наводив ракети на мости та заводи області.