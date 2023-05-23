Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканець Дніпропетровщини отримав 5 років тюрми за “злив” ворогові інформації про українських військових

Поплічник ворога у суді повністю визнав свою вину.

Мешканець Дніпропетровщини отримав 5 років тюрми за “злив” ворогові інформації про українських військових
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Мешканець Дніпропетровщини отримав пʼять років тюрми за “злив” ворогові інформації про українських військових. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд ухвалив вирок мешканцю м. Новомосковськ за несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 114-2 КК України. Його засуджено до пʼяти років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2022 року чоловік, маючи проросійські погляди, передавав через соцмережу текстові повідомлення про місця розташування особового складу Збройних Сил України. 

Він підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

Правоохоронці затримали чоловіка у лютому 2023 року.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину визнав повністю.

Нагадаємо, на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за держзраду. Зокрема, зрадник наводив ракети на мости та заводи області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies