Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” у Криму

Зокрема, вони вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти.

Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.

“Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на території “Херсонесу” окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки.

Нагадаємо, у березні Міністерство культури України повідомило, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття. Визначення точної кількості вкраденого Росією є складним і тривалим процесом.