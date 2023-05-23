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Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” у Криму

Зокрема, вони вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти.

Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” у Криму
Херсонес Таврійський, на задньому плані – храм Святого Володимира
Фото: Вікіпедія

Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” в тимчасово окупованому Криму. 

Про це повідомляє Представництво Президента України в АР Крим. 

“Окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів”, – йдеться в повідомленні. 

Крім цього, на території “Херсонесу” окупанти продовжують злочинні археологічні розкопки.

Нагадаємо, у березні Міністерство культури України повідомило, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття. Визначення точної кількості вкраденого Росією є складним і тривалим процесом.

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