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Мінкультури готує декілька досьє для внесення до списку ЮНЕСКО

ЮНЕСКО знає всі ці українські запити.

Мінкультури готує декілька досьє для внесення до списку ЮНЕСКО
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“У нас на черзі підготовка до розгляду кількох досьє. Серед них є писанка, вишиванка, власне решетилівська (білим по білому). Робота над цим триває, так само як і над додатковими досьє щодо міст - ідеться про культурний ландшафт стародавнього Чернігова”, - розповів міністр.

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Ткаченко наголосив, що ЮНЕСКО знає всі ці запити.

“Думаю, що зважаючи на пункт “об'єкти, що перебувають під загрозою”, нам вдасться рухатися швидше і щодо вишиванки, і щодо писанки та інших об'єктів нематеріальної культурної спадщини”, - наголосив голова Мінкультури.

Нагадаємо, минулого року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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