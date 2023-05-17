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Мінкультури позбавило охоронного статусу ще два радянських пам’ятника в Києві

Зокрема, охоронний статус втратив обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.

Мінкультури позбавило охоронного статусу ще два радянських пам’ятника в Києві
Фото: Вікіпедія

Ще два радянських пам’ятника в столиці відтепер не мають охоронного статусу.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Міністерство культури та інформаційної політики визнало дві радянські пам’ятки монументального мистецтва такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини.

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Таким чином, міністерство позбавило охоронного статусу пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку. 

Також охоронного статусу позбавили обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну в Києві.

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