В Українському домі пройде перша виставка Музею сучасного мистецтва (UMCA) “Ти як?”

З 1 по 25 червня в Національному центрі «Український Дім» пройде інавгураційний проєкт Українського музею сучасного мистецтва (UKRAINIAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART / UMCA) - масштабна виставка мистецтва воєнного стану «Ти як?». Про це повідомила пресслужба музею.

Експозиція, над якою працює команда з вісьмох кураторів, займе всі п’ять поверхів Українського Дому і включатиме понад 400 робіт, створених 100 українськими митцями після початку повномасштабної війни РФ проти України.

UMCA є проєктом Громадської організації «Музей сучасного мистецтва». Я пояснює голова правління UMCA, співзасновниця ГО МСМ Ольга Балашова, UMCA - це мережева музейна інституція нового типу. В перспективі вона складатиметься з автономних музеїв сучасного мистецтва в Києві та регіонах (Львів, Полтава, Маріуполь, Крим та ін.), які матимуть спільну колекцію та взаємодіятимуть через цифрову платформу. Платформа надасть доступ до впорядкованої бази творів українського мистецтва другої половини XX – XXI століть із державних та приватних колекцій. Презентація Цифрової платформи запланована на осінь 2023 року.

Фото: ГО МСМ

Інтермедіальна колекція музею міститиме твори мистецтва різних жанрів та медіумів, включаючи архітектуру, урбаністику, кіно, сценічне мистецтво, предметний та fashion-дизайн. Хронологічна рамка UMCA визначена від 1954 року донині, тобто до колекції входитимуть роботи, створені з 1954 року, коли Україна отримала кордони, в яких стала незалежною суверенною державою у 1991 році.

Наразі колекція новоствореної інституції налічує понад 100 робіт, створених після 24 лютого 2022 року і придбаних ГО МСМ на кошти міжнародних донорів. ГО МСМ опікуватиметься розвитком музейної мережі, її колекції та цифрової платформи до моменту передачі їх до музейного фонду України після появи державного музею сучасного мистецтва.

Нагадаємо, у вересні 2022 ГО «Музей сучасного мистецтва» у партнерстві з ЮНЕСКО провела відкритий конкурс (re)connection UA, за результатами якого 7 українських артпроєктів отримали $100 тис. на реалізацію.