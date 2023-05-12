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В Одесі пройде концерт естонських та британських джазових зірок “Jazz For Ukraine”

Гроші передадуть на благодійність.

В Одесі пройде концерт естонських та британських джазових зірок “Jazz For Ukraine”
Фото: odessa.net.ua

12 травня в одеському культурному центрі “Уніон” відбудеться концерт “Jazz For Ukraine”. 

У концерті візьмуть участь джазові зірки з Естонії та Великобританії. За словами організаторів, Яак Соояер, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар та Аліна Бжезінська вирішили привезти свій проект "The London-Tallinn Cosmic Bridge” з подвійною метою: по-перше, для моральної підтримки українців, по-друге, щоб зібрати гроші для допомоги. Музиканти гратимуть безкоштовно, а всі зібрані кошти передадуть до благодійного фонду “Корпорація монстрів”.

Аліна Бжезінська (Лондон) - арфистка, яка виступала на 80-річчі британської королеви Єлизавети, грала для короля Таїланду Пуміпона Адульядета,співпрацювала з артистами Kamaal Williams, DJ Spinna (Нью-Йорк), Slide Johnson (Париж), Tony Kofi and Shabaka Hutchings.

Гітарист і композитор Яак Соояер (Таллінн) був одним із найактивніших джазових музикантів Балтії протягом останніх десятиліть. Він виступав з багатьма великими джазовими музикантами, зокрема з Tony Allen, Han Bennink, Anders Jormin, Dave Liebman, Joe Lovano. У 2021 році Соояер отримав національну культурну премію уряду Естонії.

Бас-гітарист Рауль Вайгла (Таллінн) – легенда естонської джазової та рок-сцени, відомий з гастролей легендарної групи Radar з відомим естонським співаком Яаком Йоала.

Карл-Юхан Лаанесаар (Таллінн) - ударник естонського молодшого покоління, виступав з Kirke Karja Quartet та New Wind Orchestra.

Нагадаємо, рок-гурт Imagine Dragons випустив кліп на пісню Crushed, який зняли в Україні на передовій.

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